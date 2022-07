Pubblicità

Inter : Ecco gli orari delle prime cinque partite ? ?? - cmdotcom : #Inter, dall’Inghilterra sono sicuri: #Lukaku e #Tuchel hanno litigato per una battuta su #Conte. Ecco cosa si sono… - calciomercatoit : ??? #Inter, ma che fai!? I nerazzurri 'spoilerano' il terzo acquisto: dopo #Lukaku e #Asllani, ecco #Bellanova - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@Inter, ecco #Asllani. I tifosi: 'Vogliamo un gol nel derby' | #VIDEO - #Calciomercato #Inter #transfers - PianetaMilan : .@Inter, ecco #Asllani. I tifosi: 'Vogliamo un gol nel derby' | #VIDEO - #Calciomercato #Inter #transfers -

La vicenda, per certi versi surreale, ha ritardato non poco il mercato rossonero, decisamente più indietro rispetto alla concorrenza,e Juventus su tutte. Ora sotto col mercato:i nomi più ...Da Meazza ad Adriano,i cinque ritorni più illustri che hanno preceduto quello di Big Rom. Continua Non solo Lukaku Giuseppe Meazza Aldo Serena Alvaro Recoba Hernan Jorge Crespo Adriano Leite ...Si è chiusa ieri la telenovela del rinnovo a Maldini e a Massara che ha fatto perdere tempo sul calciomercato – Ora Maldini è sicuro di recuperare e non esclude colpi a sorpresa Meglio tardi che mai.Con CIP Review potrete rimanere sempre aggiornati sulle migliori notizie della giornata: ecco quelle del 30 giugno.