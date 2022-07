Inps: gli aumenti delle pensioni per il 2022 e la perequazione - Ecco le TABELLE (Di venerdì 1 luglio 2022) Con perequazione delle pensioni - si legge in una nota Inps - va intesa la rivalutazione annuale degli importi dei trattamenti pensionistici per adeguarli al costo della vita . Ha l’obiettivo... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 1 luglio 2022) Con- si legge in una nota- va intesa la rivalutazione annuale degli importi dei trattamentistici per adeguarli al costo della vita . Ha l’obiettivo...

Pubblicità

Monia_Merli : La #pensione di #reversibilità si allarga anche a ex coniugi, figli e nipoti. L'inps apre ai separati. Gli ex cons… - ferrlu69 : @Agenzia_Ansa Ohhhh era ora !!!! Adesso vi arriverà un bel assegnino più pensioni dorate !!!! Bravi !!!!! Ah ovviam… - katmai64 : @NunziaNunzia5 @MariaPalamini Ma come, non faccio parte della società?? e allora perchè cazzo mi mandate cartelle d… - fronfin : @matteobordone Se non altro per una ragione che gli elettori (anziani, siamo tutti anziani) possono capire: piu’ bi… - frankponch72 : @Aik_11 @Napalm51 Bravissimo ragazzo, lavoratore. Con 50k di utile non gli avanza un cazzo. Rateizza INPS, ma non r… -