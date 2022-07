Pubblicità

reggiotv : Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, è giunta stamani a Catanzaro dove ha sottoscritto, con la Regione… - Czinforma : - infoitinterno : Ministro Lamorgese a Catanzaro: “C’è grande attenzione verso la Calabria” - corrierelamezia : Ministro Lamorgese a Catanzaro: “C’è grande attenzione verso la Calabria” | Corriere di Lamezia - Italpress : Calabria, Ministro Lamorgese firma protocollo per attivazione 112 -

... alla presenza di ricercatori sloveni, macedoni, serbi, croati e deldella sanità greco. A ... che al ritorno in Italia ha commentato con soddisfazione: "Anche laha buona sanità, ...1985/86 ha trasferito la propria cattedra presso la neo istituita Università di Reggio... A conclusione del suo mandato rettorale, ildell'Università dell'epoca On. Ortensio Zecchino, ...We use technology such as cookies on our site to collect and use personal data to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Il ministro dell’Interno Luc ...L'Unità Complessa di Cure Primarie, il cui acronimo è UCCP, nell'ordinamento sanitario italiano è una struttura pubblica deputata all'erogazione di ...