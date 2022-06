Un Posto al Sole non va in onda oggi, 30 giugno, perché? (Di giovedì 30 giugno 2022) Un Posto al Sole non va in onda oggi, 30 giugno. Arrivano brutte notizie dal palinsesto di Rai3 e tutto per via della decisione della rete di mettere in panchina la soap italiana a favore deIl‘Atletica Leggera, Diamond League 2022, 8a tappa: Meeting di Stoccolma. Nella sezione di questa sera, il campione olimpico Marcell Jacobs prosegue la sua marcia di preparazione ai Mondiali di Eugene partecipando alla gara dei 100 del Meeting di Stoccolma, mentre i fan continuano a lottare affinché il loro programma preferito non finisca sempre in secondo piano. In effetti la programmazione di Un Posto al Sole è spesso ballerina e non è la prima volta che la soap lascia il Posto ad altro o che slitta di qualche minuto per permettere ad altro di occupare il suo ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 30 giugno 2022) Unalnon va in, 30. Arrivano brutte notizie dal palinsesto di Rai3 e tutto per via della decisione della rete di mettere in panchina la soap italiana a favore deIl‘Atletica Leggera, Diamond League 2022, 8a tappa: Meeting di Stoccolma. Nella sezione di questa sera, il campione olimpico Marcell Jacobs prosegue la sua marcia di preparazione ai Mondiali di Eugene partecipando alla gara dei 100 del Meeting di Stoccolma, mentre i fan continuano a lottare affinché il loro programma preferito non finisca sempre in secondo piano. In effetti la programmazione di Unalè spesso ballerina e non è la prima volta che la soap lascia ilad altro o che slitta di qualche minuto per permettere ad altro di occupare il suo ...

