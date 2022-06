Quando esce Light & Magic? Ecco la data ufficiale dell’attesa docuserie (Di giovedì 30 giugno 2022) A fine luglio il catalogo di Disney+ vedrà l’arrivo di Light & Magic, la docuserie in sei episodi che mostra agli spettatori il dietro le quinte della Industrial Light & Magic, la divisione della casa Lucasfilm impegnata nella produzione virtuale, animazione ed effetti speciali. La nuova serie originale Disney Plus è stata realizzata da Lucasfilm e Imagine Documentaries. A dirigere i sei episodi del primo capitolo è Lawrence Kasdan, candidato all’Oscar per la pellicola del 1983 Il grande freddo. Nella lista dei produttori esecutivi figurano invece Ron Howard (Oscar come miglior regista e miglior film per A Beautiful Mind) e Brian Grazer (fondatore insieme al collega Ron Howard della Imagine Entertainment). Di seguito le informazioni relative a ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 30 giugno 2022) A fine luglio il catalogo di Disney+ vedrà l’arrivo di, lain sei episodi che mostra agli spettatori il dietro le quinte della Industrial, la divisione della casa Lucasfilm impegnata nella produzione virtuale, animazione ed effetti speciali. La nuova serie originale Disney Plus è stata realizzata da Lucasfilm e Imagine Documentaries. A dirigere i sei episodi del primo capitolo è Lawrence Kasdan, candidato all’Oscar per la pellicola del 1983 Il grande freddo. Nella lista dei produttori esecutivi figurano invece Ron Howard (Oscar come miglior regista e miglior film per A Beautiful Mind) e Brian Grazer (fondatore insieme al collega Ron Howard della Imagine Entertainment). Di seguito le informazioni relative a ...

tuttopuntotv : Quando esce Light & Magic? Ecco la data ufficiale dell'attesa docuserie #DisneyPlus #DisneyPlusStar #Light&Magic