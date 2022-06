“Pronti a tutelarci nelle opportune sedi” | la reazione del Comitato 10 Febbraio dopo le affermazioni del sindaco Pd Piastra

(Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu – Ieri avevamo riportato le dichiarazioni di ElenaPd di Settimo Torinese, riguardanti l’utilizzo della fascia Tricolore durante il pride di Torino. In Consiglio comunale, laaveva risposto anche alla richiesta di chiarimenti del consigliere Antonio Borrino sul rifiuto del patrocinio alla commemorazione del Giorno del Ricordo organizzata dal10. Non si è fatta attendere ladell’associazione che oggi ha risposto alcon un duro comunicato. Dichiarazioni choc del: il comunicato del10«“Sorpresa e amarezza”. Queste le reazioni del10 ...

Pubblicità

Il Dubbio

... che sono ben lontani da quelli delle varie associazioni, gli Alpini non ci stanno e sonoa ...denunciare alle autorità eventuali comportamenti scorretti ma è nostra ferma intenzione...... che ha fondato Parsifal , un esercito di consulenti - cavalieria lavorare per proteggere ... ricevuti da chi avrebbe dovuto prima di tutto. Così non è stato e per questo ancora oggi ... Che mondo sarebbe senza avvocati pronti a tutelarci dal potere ATTUALITA’ - “La gara deve essere considerata nulla a causa dell’errore commesso da entrambi i partecipanti e non è possibile quindi procedere con l’affidamento” scrive il Comune di Candiolo. Ma la po ...Milan, tagli sul mercato per tutelarsi da eventuali sanzioni UEFA. I rossoneri stanno contrattando un settlement agreement Secondo il Corriere dello Sport c’è un motivo preciso dietro alla sforbiciata ...