Oroscopo Luglio | Vergine

(Di giovedì 30 giugno 2022) Life&People.it 23 agosto – 22 settembre Volontà, forza di resistenza, serietà, buon senso tattico e strategico. Sul lavoro sfondate. Chi di voi avverte l'esigenza del cambiamento e di maggiori gratificazioni – anche economiche – può sfruttare le posizioni felici di Marte e Mercurio per puntare i piedi e pretendere di più. Anche nella vita di coppia siete più esigenti. Siete sempre così dolci, presenti, più attenti all'altro che a voi stessi che a volte dimenticate la vostra natura profonda, che è infuocata, bollente, appassionata. Ricordate che la forza del vostro cuore ha una potenza impareggiabile. Non è il caso di mettergli il silenziatore. Nei giochi seduttivi, non avete rivali.