Milly, nuovo intreccio con la De Filippi: a Ballando una vip legata a Costanzo (Di giovedì 30 giugno 2022) Mancano tre mesi al ritorno di Ballando con le Stelle e Milly Carlucci è al lavoro per chiudere il cast della prossima edizione (che avrà una puntata in più). Dopo la conferma di Iva Zanicchi, Dagospia ha rivelato che sulla pista dello show di Rai Uno vedremo anche un personaggio che ha a che fare con Maurizio Costanzo. Milly ha arruolato Marta Flavi, l'ex moglie del popolare conduttore. "Milly Carlucci è alle prese con decine di provini per formare il cast della prossima edizione di "Ballando con le Stelle". Dagospia è in grado di svelarvi che tra le star dello show ci sarà Marta Flavi, da anni lontana dal piccolo schermo. Tra i concorrenti di punta troveremo Iva Zanicchi che sarà anche una delle nuove giurate del programma "il cantante mascherato", condotto sempre dalla ...

