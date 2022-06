Milan | una rincorsa amara dopo lo scudetto - Sport - quotidiano net

(Di giovedì 30 giugno 2022) di Ilaria Checchi Fino alla fine: i contratti scadono oggi e in casale firme sui rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara non sono ancora arrivate. Tutto si sarebbero aspettati i tifosi ...

Pubblicità

gippu1 : Festeggiamo i 50 anni di #Zidane con 2'19' dalla sua più grande partita in carriera, Francia-Brasile del 1° luglio… - SkyTG24 : Tanti auguri a una delle colonne portanti del #Milan, Paolo #Maldini - acmilan : Vieni ad allenarti a Milanello con @skrill, ti aspetta un premio unico: una trasferta europea insieme a noi. Per pa… - Maurizio720 : RT @KunGrax: Buongiorno rossoneri, rientro da una notte di lavoro. Ho una considerazione da fare. Rinnovo Maldini = budget dignitoso e mer… - MatteoRonche : L'idea di compromesso: #Maldini potrebbe avere più autonomia e libertà di scelta e firma sotto una certa cifra, chi… -

di Ilaria Checchi Fino alla fine: i contratti scadono oggi e in casale firme sui rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara non sono ancora arrivate. Tutto si ... a 30 milioni l'anno:cifra ...... IT0005497885) e dei warrant (ISIN: IT0005497836) sul mercato Euronext Growth('EGM'), ...8 euro, +20% rispetto al prezzo di collocamento di 1,5 euro, raggiungendocapitalizzazione di circa 16,...Lukaku day ma non solo: c’è tanto mercato nelle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi. Il Corriere dello Sport apre con le prime parole di Lukaku da giocatore dell’Inter: “Qui sono a ca ...Il nome di Neymar potrebbe sconvolgere il calciomercato internazionale, anche della Juve. Nuovo annuncio in diretta: come stanno le cose ...