Mascherine, ingresso, smart working: il Covid e l'estate da incubo (Di giovedì 30 giugno 2022) Il vertiginoso aumento dei contagi da Covid-19 registrato nelle ultime settimane impone ancora misure di contenimento per cercare di arginare la diffusione. Nel testo della bozza di aggiornamento relativa ai provvedimenti di contrasto del virus sul lavoro dei privati, il Governo ha confermato l'uso delle Mascherine Ffp2 negli uffici. Inoltre, è previsto anche il controllo della temperatura corporea all'ingresso, la quale deve risultare inferiore ai 37 gradi e mezzo. Non solo, perché lo smart working rimane una modalità indispensabile per limitare le infezioni, "soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti". Per questo – si legge nella bozza – sarà incentivata. Per quel che riguarda le Mascherine Ffp2 è chiaro che "rimangono un presidio importante per ..."

