LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: oro e argento assegnati, si lotta per il bronzo. Tocci undicesimo (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, Tuffi E PALLANUOTO) 19.59: Si apre l’ultima rotazione. Wang ha già vinto l’oro, Laugher l’argento, ma che lotta per il bronzo con l’australiano Li (322.80) davanti al francese Bouyer (321.30) e al cinese Zheng (317.55). 19.58: Ci sono solo 52.50 per Tocci ed è undicesimo con 253.90. 19.57: Wang Zongyuan è il nuovo campione del mondo del metro. Triplo e mezzo avanti carpiato da 82.50 punti e 406.90 di punteggio finale. Penultimo tuffo per Tocci. 19.55: Doppio e mezzo indietro carpiato da 58.50 per Zheng. Il cinese è addirittura quarto con 317.55 e rischia addirittura di non vincere il ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 19.59: Si apre l’ultima rotazione. Wang ha già vinto l’oro, Laugher l’, ma cheper ilcon l’australiano Li (322.80) davanti al francese Bouyer (321.30) e al cinese Zheng (317.55). 19.58: Ci sono solo 52.50 pered ècon 253.90. 19.57: Wang Zongyuan è il nuovo campione del mondo del metro. Triplo e mezzo avanti carpiato da 82.50 punti e 406.90 di punteggio finale. Penultimo tuffo per. 19.55: Doppio e mezzo indietro carpiato da 58.50 per Zheng. Il cinese è addirittura quarto con 317.55 e rischia addirittura di non vincere il ...

