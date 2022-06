La F1 scarica l’ex capo Ecclestone | la sparata sull’amico Putin | «Non voleva invadere l’Ucraina | per lui sono pronto a morire»

Leggi su open.online

(Di giovedì 30 giugno 2022) La Formula 1 prende le distanze dalpatron del circus Bernieper le sue dichiarazioni in favore di Vladimir, definendole «personali e in netto contrasto con la posizione del nostro sport, che riflette i valori moderni». Il 91enne plurimiliardario, noto per la sua “esuberanza”, in un’intervista rilasciata oggi 30 giugno a Good Morning Britain, popolare talk show mattutino di Itv, si è speso in veri e propri elogi nei confronti del presidente russo, dichiarando di essereanche a «farsi colpire da una pallottola» per lui. La difesa del Cremlino Durante l’intervistaha difeso a spada tratta le mosse del Cremlino, non responsabile della guerra in Ucraina perché «non c’era intenzionalità». Certo,, «persona di prima classe», «come noi ...