Innovazione, tecnologie energetiche green: 100 milioni per progetti su piccola scala

Resterà aperto fino al 31 agosto il secondo bando del Fondo per l'Innovazione rivolto a progetti su piccola scala incentrati su tecnologie energetiche pulite. Il bando ha un budget complessivo pari a 100 milioni di euro ed è rivolto a progetti che sviluppino tecnologie e prodotti innovativi sulle energie rinnovabili, l'industria ad alta intensità energetica e la cattura, l'utilizzo e lo stoccaggio di carbonio, con un costo capitale totale compreso tra 2,5 e 7,5 milioni di euro. I progetti finanziati dovranno contribuire alla ripresa verde dell'Europa, aiutando le imprese a investire in energia pulita, stimolando la crescita economica tramite la creazione di nuovi posti di lavoro locali e dando in ...

Innovazione, tecnologie energetiche green: 100 milioni per progetti su piccola scala In particolare, il bando sostiene attività per l'innovazione di tecnologie e processi a basse emissioni di carbonio nei settori elencati nell' Allegato I della Direttiva 2003/87/CE , tra cui la ... Laboratorio Sanità 20/30 a Napoli: nuove tecnologie per l'assistenza Il laboratorio si svolge a Città della Scienza , promosso dalla Fondazione Gutenberg per l'Innovazione e la sicurezza in Sanita', in collaborazione con AGE. NA. S. Agenzia Nazionale per i Servizi ... Agenzia ANSA Ok all’ampliamento dell’Autodromo di Marzaglia Il Comune ha espresso parere favorevole sul progetto di ampliamento dell’Autodromo di Modena a Marzaglia che, in linea con la vocazione della Motor Valley, consentirà lo sviluppo di attività legate al ... Fiere: in Usa arrivano allestitori italiani sull'onda della ripresa post-Covid Roma, 29 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Le fiere in America funzionano ancora. Dopo la pandemia, 'trade shows', congressi, e workshop sono tornati in presenza. Migliaia tra eventi e manifestazioni per f ... In particolare, il bando sostiene attività per l'die processi a basse emissioni di carbonio nei settori elencati nell' Allegato I della Direttiva 2003/87/CE , tra cui la ...Il laboratorio si svolge a Città della Scienza , promosso dalla Fondazione Gutenberg per l'e la sicurezza in Sanita', in collaborazione con AGE. NA. S. Agenzia Nazionale per i Servizi ... Innovazione: Angi, nuove tecnologie determinanti Il Comune ha espresso parere favorevole sul progetto di ampliamento dell’Autodromo di Modena a Marzaglia che, in linea con la vocazione della Motor Valley, consentirà lo sviluppo di attività legate al ...Roma, 29 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Le fiere in America funzionano ancora. Dopo la pandemia, 'trade shows', congressi, e workshop sono tornati in presenza. Migliaia tra eventi e manifestazioni per f ...