Graduatorie ATA 24 mesi, ordine scelta scuole allegato G non incide sulle supplenze (Di giovedì 30 giugno 2022) Fino all'11 luglio il personale ATA inserito nelle Graduatorie ATA 24 mesi, di prima fascia, può scegliere le scuole tramite la compilazione dell'allegato G su Istanze online. L’aspirante può indicare non più di 30 istituzioni scolastiche e deve compilare questo modello una sola volta per tutti i profili professionali per i quali, avendone titolo, chiede l’inserimento nelle Graduatorie d’istituto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 30 giugno 2022) Fino all'11 luglio il personale ATA inserito nelleATA 24, di prima fascia, può scegliere letramite la compilazione dell'G su Istanze online. L’aspirante può indicare non più di 30 istituzioni scolastiche e deve compilare questo modello una sola volta per tutti i profili professionali per i quali, avendone titolo, chiede l’inserimento nelled’istituto. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Graduatorie ATA 24 mesi, ordine scelta scuole allegato G non incide sulle supplenze - AniefTorino : GRADUATORIE DI ISTITUTO PRIMA FASCIA: scelta scuole entro l’11 luglio on line per docenti inseriti in GAE e ATA ins… - scuolainforma : #Graduatorie #docenti e #ATA: la pubblicazione sul sito della #scuola viola la privacy? - sisascuola : Graduatorie ATA 24 mesi, in pubblicazione le provvisorie. Entro l’11 luglio inviare il modello G - SISAsindacato : Graduatorie ATA 24 mesi, in pubblicazione le provvisorie. Entro l’11 luglio inviare il modello G -