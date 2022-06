Federica Panicucci torna in prima serata, Barbara d’Urso dovrà attendere (ma ci sarà) (Di giovedì 30 giugno 2022) Federica Panicucci torna in prima serata. Una delle novità importanti annunciate durante la presentazione dei palinsesti Mediaset del prossimo anno riguarda proprio il ritorno della conduttrice in prime time. Questo non vuol dire che Federica Panicucci lascerà la conduzione di Mattino5, che tornerà in tv a settembre, ma che al suo impegno quotidiano si aggiungerà anche quello settimanale al timone di Back To School. Il programma di Italia1 tornerà con una seconda edizione dopo il discreto successo dello scorso anno ma questa volta al suo timone non ci sarà Nicola Savino. Dopo la piccola parentesi su Canale5 come opinionista de L’Isola dei Famosi 2022, Savino trasloca su TV8 mentre al timone di Back to School ci sarà proprio ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 30 giugno 2022)in. Una delle novità importanti annunciate durante la presentazione dei palinsesti Mediaset del prossimo anno riguarda proprio il ritorno della conduttrice in prime time. Questo non vuol dire chelascerà la conduzione di Mattino5, che tornerà in tv a settembre, ma che al suo impegno quotidiano si aggiungerà anche quello settimanale al timone di Back To School. Il programma di Italia1 tornerà con una seconda edizione dopo il discreto successo dello scorso anno ma questa volta al suo timone non ciNicola Savino. Dopo la piccola parentesi su Canale5 come opinionista de L’Isola dei Famosi 2022, Savino trasloca su TV8 mentre al timone di Back to School ciproprio ...

Pubblicità

GiusCandela : Orietta Berti nuovo volto di Canale 5: one woman show e opinionista al GfVip. Federica Panicucci condurrà Back to s… - Federic01996 : RT @Saverio_94: Federica Panicucci a #Backtoschool ha pro e contro. Pro perché le permette di uscire dallo schema rigido del talk mattutino… - Saverio_94 : Federica Panicucci a #Backtoschool ha pro e contro. Pro perché le permette di uscire dallo schema rigido del talk m… - Tania_Stranieri : RT @trash_italiano: Confermati Felicissima Sera, Michelle Impossible, Isola dei Famosi, Pomeriggio Cinque con Barbara d’Urso. Back to Sch… - 95_addicted : RT @MasterAb88: FEDERICA PANICUCCI PREMIATA PER IL BOOM DI ASCOLTI confermata a #mattino5, diventa la nuova conduttrice di #backtoschool… -