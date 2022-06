“Dalla strada al palco”, Nek conduce il nuovo programma Rai: gli ascolti non convincono (Di giovedì 30 giugno 2022) Nek, pseudonimo di Filippo Neviani, è un cantautore e polistrumentista italiano. Secondo i dati certificati Dalla FIMI, l’artista ha venduto nel corso della sua carriera oltre 10 milioni di dischi in tutto il mondo. Ma il cantante non fa solo musica, ultimamente si è dedicato anche alla Tv. Ad esempio, nella serata del 28 giugno 2022 i tanti fans di Nek hanno potuto vedere all’opera il loro beniamino in panni per lui insoliti. Il famoso cantautore italiano ha condotto infatti la prima puntata di un nuovo programma Rai dal titolo Dalla strada al palco. Purtroppo nonostante la novità del format, gli ascolti non hanno premiato l’artista: vediamo nel dettaglio cos’è successo.



Il 28 giugno 2022 Nek ha condotto la prima puntata di un nuovo ... Leggi su tvzap (Di giovedì 30 giugno 2022) Nek, pseudonimo di Filippo Neviani, è un cantautore e polistrumentista italiano. Secondo i dati certificatiFIMI, l’artista ha venduto nel corso della sua carriera oltre 10 milioni di dischi in tutto il mondo. Ma il cantante non fa solo musica, ultimamente si è dedicato anche alla Tv. Ad esempio, nella serata del 28 giugno 2022 i tanti fans di Nek hanno potuto vedere all’opera il loro beniamino in panni per lui insoliti. Il famoso cantautore italiano ha condotto infatti la prima puntata di unRai dal titoloal. Purtroppo nonostante la novità del format, glinon hanno premiato l’artista: vediamo nel dettaglio cos’è successo.Il 28 giugno 2022 Nek ha condotto la prima puntata di un...

Pubblicità

GiovaQuez : Ai parlamentari di Alternativa non basta più chiedere l'Italia fuori dalla guerra, ora alzano il tiro e chiedono 'D… - algirone : RT @Ste_Mazzu: Ok che in Italia non si danno nemmeno se colti in flagrante a sparare col mitra in strada, ma in un normale Paese democratic… - consultingprm1 : Chi può aiutare questo esemplare di bracco lo faccia. Lo tolga dalla strada dove è in balia dei branchi di randagi. - RioValeggi : @grande_flagello Un intervento e quattro impappinamenti, pause da ansia e nessuna professionalità. Insomma una pres… - pandistelle : @elecrasticheart Negli anni 60 mio nonno non insegnò lo sloveno alle sue figlie solo perché c'era il rischio di ess… -