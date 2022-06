Cisterna | 68 enne condannato per una bancarotta fraudolenta di 20 anni fa

(Di giovedì 30 giugno 2022) . Finisce in carcere per un affaire vecchio un ventennio. I poliziotti della Questura di Latina hanno tratto in arresto un uomo di 68in esecuzione di un ordine di carcerazione con la pena detentiva definitiva a un anno. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di per fatti risalenti nell’anno 2001, quando l’uomo, in concorso con altre persone, consumò il reato didi un’azienda. Al termine delle formalità di rito l’arrestato è stato associato presso il carcere di Latina. L'articolo proviene da Italia Sera.

