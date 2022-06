Chiusa Usca Salerno | Saggese Asl Sa | ”Non ci sono più risorse aggiuntive”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Allo stato la normativa non prevede uno stanziamento diulteriori per il proseguimento delle attività dellea far data dal 1° luglio”: non lascia adito a dubbi la nota inviata ai Direttori Generali delle asl campane e quindi anche dell’Asl disulla chiusura a partire da domani delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale. Si chiude perché non è stato previsto un ulteriore stanziamento ma anche perché come ha spiegato il dottor ArcangeloTozzi, responsabile Covid dell’Aslnon cicondizioni che lo richiedono perché la maggior parte delle persone ormai provvede ad effettuare il tampone in farmacia. “Siamo fuori dalla pandemia e dall’emergenza dal 30 marzo, ma il virus non ha tenuto conto ...