Assegnazione degli alloggi Erp in Campania: al via la nuova piattaforma regionale (Di giovedì 30 giugno 2022) In attuazione della nuova disciplina per l'Assegnazione e la gestione degli alloggi Erp, è attiva da oggi l'innovativa piattaforma che gestirà per l'intera regione l'anagrafe del fabbisogno abitativo e le procedure di Assegnazione degli alloggi Erp disponibili presso i Comuni e gli enti gestori. Sulla piattaforma sarà possibile scaricare liberamente, già da oggi, l'Avviso regionale, approvato lo scorso 27 giugno, con cui sono stabilite le modalità ed i termini per presentare istanza di iscrizione all'anagrafe del fabbisogno e, di conseguenza, di inserimento nelle graduatorie degli aventi diritto ad un alloggio pubblico. Le domande andranno presentate esclusivamente on line, ...

