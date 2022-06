Pubblicità

Radicali : Oggi approdano alla Camera le leggi sullo #iusscholae e sulla coltivazione domestica di #cannabis. La loro approvaz… - DavideAiello85 : È iniziata a @Montecitorio la discussione generale sulla depenalizzazione della coltivazione domestica di #cannabis… - europainitalia : Con l’invasione della Russia in #Ucraina è ancora più importante distanziarci dall’uso di combustibili fossili Sia… - __grazy87 : @SilverErLucano @FreeEren_ sono d'accordo con te almeno dare fastidio all'Inter non dico per forza vincerlo perché… - francogarna : ' Un passo avanti', 'Pochi 5 anni'. È scontro sullo ius scholae -

Italpress

Lo riferisce Downing Street, precisando che il premier ha definito la giornata di oggi "un grande" ine ha esaltato la prospettiva "dell'ingresso permanente nella nostra alleanza ..."Se andiamodi questo, entro agosto potremmo trovarci in piena emergenza Covid. Uno scenario al quale i cittadini non pensano più, perché ritengono che il Covid sia ormai una banale ... Infrastrutture, Salini "Legge delega su contratti pubblici passo avanti" Agenzia di stampa Italpress Restano le tre ruote che hanno creato un nuovo modi di vere la mobilità urbana ma si rinnova tutto il resto, per Piaggio MP3, lo scooter che strizza ancora di più l'occhio al mondo dell'auto. (ANSA) ...Brescia: “Questa legge è un importante punto di arrivo, un passo in avanti dopo trent’anni di stallo. Non credo che ci siano i margini in Italia per lo ius soli e bisogna dare atto che è stato il ...