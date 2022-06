Ufficiali le nuove JBL Live Pro 2: specifiche e prezzo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Sono state annunciate le nuove JBL Live Pro 2, con cancellazione attiva del rumore e 6 microfoni incorporati. Gli auricolari hanno driver da 11 mm, la certificazione IPX5 ed un design stick-closed ovale che garantisce una qualità sonora in linea con la fama dei prodotti JBL. Le cuffie si avvalgono della tecnologia True Adaptive Noise Cancelling con Smart Ambient, che permette agli utenti di regolare la quantità di rumore di fondo che si intende filtrare a seconda delle varie situazioni. L’autonomia copre fino a 40 ore di riproduzione musicale con l’aiuto della custodia di ricarica. Le JBL Live Pro 2 sono disponibili nelle colorazioni nera, blu, rosa e argento, al prezzo di 149 euro. La sensibilità ammonta a 105 dB, con frequenza in risposta compresa tra 20 Hz e 20 kHz, impedenza di 16 ohm, controlli touch o tramite ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 29 giugno 2022) Sono state annunciate leJBLPro 2, con cancellazione attiva del rumore e 6 microfoni incorporati. Gli auricolari hanno driver da 11 mm, la certificazione IPX5 ed un design stick-closed ovale che garantisce una qualità sonora in linea con la fama dei prodotti JBL. Le cuffie si avvalgono della tecnologia True Adaptive Noise Cancelling con Smart Ambient, che permette agli utenti di regolare la quantità di rumore di fondo che si intende filtrare a seconda delle varie situazioni. L’autonomia copre fino a 40 ore di riproduzione musicale con l’aiuto della custodia di ricarica. Le JBLPro 2 sono disponibili nelle colorazioni nera, blu, rosa e argento, aldi 149 euro. La sensibilità ammonta a 105 dB, con frequenza in risposta compresa tra 20 Hz e 20 kHz, impedenza di 16 ohm, controlli touch o tramite ...

