Nokia G11 Plus è ufficiale con display a 90 Hz e batteria da 5000 mAh (Di mercoledì 29 giugno 2022) HMD Global ha annunciato Nokia G11 Plus con display HD+ da 6,5 ??pollici, batteria da 5000 mAh e Android 12. Ecco i dettagli. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 29 giugno 2022) HMD Global ha annunciatoG11conHD+ da 6,5 ??pollici,damAh e Android 12. Ecco i dettagli. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Pubblicità

TuttoAndroid : Nokia G11 Plus è ufficiale con display a 90 Hz e batteria da 5000 mAh - telodogratis : Nokia G11 ha il suo erede, ma di Plus ha solo il nome - 24h_Tecnologia : Nokia G11 ha il suo erede, ma di Plus ha solo il nome: Caratteristiche e immagini in attesa di conoscere il prezzo. - gigibeltrame : Nokia G11 ha il suo erede, ma di Plus ha solo il nome #digilosofia - qnazionale : Nokia G11 Plus è ufficiale! Ecco lo smartphone con 3 giorni di autonomia -