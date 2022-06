LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Pellacani e Bertocchi cominciano bene dal metro (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, Tuffi E PALLANUOTO) 10.30: Benissimo Chiara Pellacani! Un ottimo doppio e mezzo avanti carpiato da 55.90. L’azzurra si porta a 100.75 punti. 10.25: Solo 40.25 con l’uno e mezzo indietro per l’americana Bacon. 10.22: La cinese Li si porta al comando con 107.60 punti, davanti ad Elena Bertocchi (103.70). 10.18: 53.30 per Elena Bertocchi con il doppio e mezzo avanti carpiato. Sicuramente un bell’avvio per la lombarda. 10.17: Si è chiusa la prima rotazione del gruppo 1 (ventitrè atlete). Elena Bertocchi e Chiara Pellacani hanno iniziato molto bene. 10.14: Uno e mezzo indietro carpiato per Chiara ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 10.30: Benissimo Chiara! Un ottimo doppio e mezzo avanti carpiato da 55.90. L’azzurra si porta a 100.75 punti. 10.25: Solo 40.25 con l’uno e mezzo indietro per l’americana Bacon. 10.22: La cinese Li si porta al comando con 107.60 punti, davanti ad Elena(103.70). 10.18: 53.30 per Elenacon il doppio e mezzo avanti carpiato. Sicuramente un bell’avvio per la lombarda. 10.17: Si è chiusa la prima rotazione del gruppo 1 (ventitrè atlete). Elenae Chiarahanno iniziato molto. 10.14: Uno e mezzo indietro carpiato per Chiara ...

