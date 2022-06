Lazio, Sarri attacca: “Ho già detto tutto, è un problema della società” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Maurizio Sarri è tornato a parlare di mercato, Lazio e prossima stagione. L’ha fatto per i microfoni di Sky e Rai, dicendo la sua sull’ormai vicina preparazione estiva: “Nel calcio moderno partire con la rosa al completo è impossibile. un anno c’è la Nations League, un anno l’Europeo e poi i Mondiali. Ormai si va in ritiro con dieci giocatori e dieci Primavera, il resto arriva sempre in corsa” Sono queste ultime parole ad attirare l’attenzione. Sarri sta cercando di mandare segnali alla società biancoceleste, senza alterare il già precario rapporto con Lotito & Co. Il Comandante, soprannome affibbiatogli ai tempi del Napoli, ha però parlato di Marcos Antonio e Carnesecchi. FOTO: Getty – Carnesecchi-Lazio-Sarri Su Marcos Antonio: “Il ragazzo è giovane. La possibilità si è ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 29 giugno 2022) Maurizioè tornato a parlare di mercato,e prossima stagione. L’ha fatto per i microfoni di Sky e Rai, dicendo la sua sull’ormai vicina preparazione estiva: “Nel calcio moderno partire con la rosa al completo è impossibile. un anno c’è la Nations League, un anno l’Europeo e poi i Mondiali. Ormai si va in ritiro con dieci giocatori e dieci Primavera, il resto arriva sempre in corsa” Sono queste ultime parole ad attirare l’attenzione.sta cercando di mandare segnali allabiancoceleste, senza alterare il già precario rapporto con Lotito & Co. Il Comandante, soprannome affibbiatogli ai tempi del Napoli, ha però parlato di Marcos Antonio e Carnesecchi. FOTO: Getty – Carnesecchi-Su Marcos Antonio: “Il ragazzo è giovane. La possibilità si è ...

