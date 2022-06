Incendio nel Brindisino, in fumo macchia mediterranea (Di mercoledì 29 giugno 2022) Un Incendio si è sviluppato nel Brindisino, tra Tuturano e Mesagne, nella riserva naturale 'Boschi di Santa Teresa e dei Lucci'. In fumo alcune zone di macchia mediterranea con alcune delle specie ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 giugno 2022) Unsi è sviluppato nel, tra Tuturano e Mesagne, nella riserva naturale 'Boschi di Santa Teresa e dei Lucci'. Inalcune zone dicon alcune delle specie ...

Pubblicità

fanpage : Un incendio è scoppiato nuovamente in via Aurelia a Roma. Sul posto stanno tornando vigili del fuoco e protezione c… - V94Valerio : RT @Gianl1974: È scoppiato un incendio nel territorio di due hangar sull'autostrada Kashirskoye vicino Mosca L'incendio è già stato conte… - Dixy62553861 : RT @immediatonet: Bruciano i Campi Diomedei, incendio distrugge parte della vegetazione nel cantiere del nuovo parco urbano - rep_roma : Incendio Roma, i camperisti che hanno perso il veicolo nel rogo di via Aurelia: 'Siamo devastati' [aggiornamento de… - FrancescoBlotto : #Incendio in un insediamento di #braccianti nel #Foggiano, morto il migrante gambiano #YusuphaJoof -