Incendi | oggi 18 richieste a flotta aerea Stato | spenti 10 roghi

Pubblicità

CalabriaTw : La Capitale sta attraversando un momento difficile. Incendi devastanti, siccità e peste suina. Oggi più che mai chi… - andra_andra2021 : RT @VivoLibera: Tre mesi fa Draghi ed i suoi scagnozzi regalavano cinquanta mezzi dei Vigili del Fuoco ai nazisti ucraini. Oggi i nostri po… - Giovann75194542 : RT @VivoLibera: Tre mesi fa Draghi ed i suoi scagnozzi regalavano cinquanta mezzi dei Vigili del Fuoco ai nazisti ucraini. Oggi i nostri po… - amici_daniela : RT @VivoLibera: Tre mesi fa Draghi ed i suoi scagnozzi regalavano cinquanta mezzi dei Vigili del Fuoco ai nazisti ucraini. Oggi i nostri po… - DiegoNatoli2 : RT @VivoLibera: Tre mesi fa Draghi ed i suoi scagnozzi regalavano cinquanta mezzi dei Vigili del Fuoco ai nazisti ucraini. Oggi i nostri po… -

... coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile, sono stati impegnati dalle prime luci del giorno nelle operazioni di spegnimento dei numerosiboschivi per cui si è reso indispensabile ...'In questi giorni - ha aggiunto Francesco - a Roma, sono scoppiati diversi, favoriti dalle ... è una responsabilità: il futuro della terra è nelle nostre mani e con le nostre decisioni!' '...Il caldo persistente delle ultime settimane fa salire il livello di allerta per pericolo incendi. Per domani 30 giugno la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta evidenziando le aree a ...Roma - Gli equipaggi dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile, sono stati impegnati dalle prime luci del giorno nelle operazi ...