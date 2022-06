Vincitore Isola dei Famosi 2022: Nicolas Vaporidis senza rivali, tutte le percentuali (Di martedì 28 giugno 2022) Il Vincitore dell’Isola dei Famosi 2022 è Nicolas Vaporidis! Dato per trionfatore ormai da settimane, la sua vittoria non ha causato grandi sorprese se non per lo stesso attore che aveva desiderato di poter giungere in finale insieme all’amico Edoardo Tavassi. Vincitore Isola dei Famosi, classifica e percentuali Prima di scoprire con quale percentuale Nicolas... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 28 giugno 2022) Ildell’dei! Dato per trionfatore ormai da settimane, la sua vittoria non ha causato grandi sorprese se non per lo stesso attore che aveva desiderato di poter giungere in finale insieme all’amico Edoardo Tavassi.dei, classifica ePrima di scoprire con quale percentuale... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

IsolaDeiFamosi : Nicolas è il vincitore della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi???? #isola - IsolaDeiFamosi : Nicolas è il vincitore di questa edizione dell'#Isola!! ?? - fanpage : Nicolas Vaporidis è il vincitore dell'Isola dei Famosi! #isola - lawebstar_it : #AscoltiTv, la finale dell'#isola di ieri sera, che ha visto trionfare come vincitore #nicolasvaporidis, è tra le m… - giuliana1655 : RT @tendenzetv: #isola in tendenza il giorno dopo il trionfo di Nicolas Vaporidis! Durante la #maturità2022 per mezzo milione di studenti i… -