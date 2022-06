Ultime Notizie – Brexit, Gb: primo sì a legge per modifiche unilaterali a protocollo Irlanda del Nord (Di martedì 28 giugno 2022) primo via libera dal Parlamento Gb al disegno di legge voluto dal governo di Boris Johnson per modificare unilateralmente parti dell’accordo Brexit concordato con l’Ue sull’Irlanda del Nord. La Camera dei Comuni lo ha approvato con 295 voti contro 221. La mossa rischia di creare nuove tensioni con l’Ue, che ha già deciso di riaprire la procedura di infrazione aperta nel marzo 2021 e sospesa nel settembre 2021. L’ex primo ministro conservatore Theresa May ha affermato che un disegno di legge che consente ai ministri di annullare parti dell’accordo violerebbe il diritto internazionale e danneggerebbe la reputazione del Regno Unito. Ma il ministro degli Esteri Liz Truss ha detto che non c’era altra opzione per “riparare” i problemi che l’accordo ha creato. Il disegno di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 28 giugno 2022)via libera dal Parlamento Gb al disegno divoluto dal governo di Boris Johnson per modificare unilateralmente parti dell’accordoconcordato con l’Ue sull’del. La Camera dei Comuni lo ha approvato con 295 voti contro 221. La mossa rischia di creare nuove tensioni con l’Ue, che ha già deciso di riaprire la procedura di infrazione aperta nel marzo 2021 e sospesa nel settembre 2021. L’exministro conservatore Theresa May ha affermato che un disegno diche consente ai ministri di annullare parti dell’accordo violerebbe il diritto internazionale e danneggerebbe la reputazione del Regno Unito. Ma il ministro degli Esteri Liz Truss ha detto che non c’era altra opzione per “riparare” i problemi che l’accordo ha creato. Il disegno di ...

