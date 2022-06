Tuffi, Mondiali 2022: doppietta cinese dal trampolino tre metri. Domina Wang, bronzo per Laugher (Di martedì 28 giugno 2022) Un’altra doppietta per la Cina in questi Mondiali 2022 di Tuffi. Nella Duna Arena di Budapest (Ungheria) gli atleti asiatici stanno confermando le loro eccezionalità qualità e l’esito della Finale maschile del trampolino tre metri era praticamente scontato. La vittoria è andata a Wang Zongyuan con il super punteggio di 561.95 a precedere il connazionale Cao Yuan (492.85) e il britannico Jack Laugher (473.30). In un atto conclusivo privo di azzurri, per le eliminazioni nel turno preliminare di Giovanni Tocci e in semifinale di Lorenzo Marsaglia, Wang ha fatto vedere punteggi incredibili. Impressionante quanto fatto dal vincitore con il quadruplo e mezzo raggruppato con cui ha ottenuto la bellezza di 106.40, con una media di 9.5. Da non ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) Un’altraper la Cina in questidi. Nella Duna Arena di Budapest (Ungheria) gli atleti asiatici stanno confermando le loro eccezionalità qualità e l’esito della Finale maschile deltreera praticamente scontato. La vittoria è andata aZongyuan con il super punteggio di 561.95 a precedere il connazionale Cao Yuan (492.85) e il britannico Jack(473.30). In un atto conclusivo privo di azzurri, per le eliminazioni nel turno preliminare di Giovanni Tocci e in semifinale di Lorenzo Marsaglia,ha fatto vedere punteggi incredibili. Impressionante quanto fatto dal vincitore con il quadruplo e mezzo raggruppato con cui ha ottenuto la bellezza di 106.40, con una media di 9.5. Da non ...

Pubblicità

OA_Sport : #TUFFI Doppietta cinese dal trampolino tre metri. Domina Wang, bronzo per Laugher #Budapest2022 - BenitoAtos : Sto guardando i mondiali di tuffi da Budapest Bene sento che eseguono salti mortali ma non muore nessuno. Strano - infoitsport : Tuffi, Mondiali Budapest 2022: Marsaglia out dalla finale dei 3m, Wang il migliore - infoitsport : Tuffi, Mondiali 2022: Lorenzo Marsaglia manca l'accesso alla finale dai 3 metri - infoitsport : LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Sarah Jodoin di Maria è settima, doppietta cinese dalla piattaforma! -