Pubblicità

Teleclubitalia.it

... il sindaco diRaffaele De Leonardis, il sindaco di Frattamaggiore Marco Del Prete, il Responsabile Regionale dell'Associazione Italiana Calciatori Antonio, il Coordinatore SGS ...... il sindaco diRaffaele De Leonardis, il sindaco di Frattamaggiore Marco Del Prete, il Responsabile Regionale dell'Associazione Italiana Calciatori Antonio, il Coordinatore SGS ... Qualiano, trovato un chilo di droga in casa: tre arresti. In manette anche mamma del pusher Scattano le perquisizioni e nell’abitazione di Qualiano i Carabinieri trovano altri 950 grammi di cocaina per un totale di un chilo e 100 grammi o giù di lì. I 950 grammi erano suddivisi in 10 ...Il video della rapina, ripreso dalle telecamere interne all'attività commerciale, ha fatto il giro della rete ed è stato ripreso anche dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.