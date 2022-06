Johnny Depp potrebbe tornare a recitare ne I pirati dei Caraibi (con un accordo da 300 milioni)

Pubblicità

badtasteit : Le voci sul possibile ritorno di #JohnnyDepp in Pirati dei caraibi circolano da un po', ma il team dell'attore smen… - cinefilosit : Pirati dei Caraibi: Johnny Depp fa chiarezza sulle voci di un ritorno #ILoveCinefilos - luisaMononoke : Fossi in Johnny Depp rifiuterei di tornare ne i pirati dei Caraibi... Ah! 300 milioni di dollari dici? Ce l'hai una penna? - joaniedbq4 : Johnny Depp: Illuminati? - niallsversion : RT @crapbagnotmike: capisci che il multiverso esiste veramente quando guardi un film di johnny depp e angelina jolie e arrivano christian d… -

non è in trattative per riprendere il ruolo del Capitano Jack Sparrow nella serie Pirati dei Caraibi , come ha specificato il suo portavoce a Fox News Digital. La smentita arriva dopo che ...- Pubblicità - Nonostante abbia vinto il suo ultimo processo per diffamazione,non tornerà nel prossimo Pirati dei Caraibi .ha recitato nel franchise d'azione e avventura Disney nei panni del Capitano Jack Sparrow, un pirata maldestro e sempre ubriaco che si ...Le voci sul possibile ritorno di Johnny Depp in Pirati dei caraibi circolano da un po', ma il team dell'attore smentisce la ...L'attore, reduce dalla vittoria in tribunale nella causa di diffamazione contro la ex moglie Amber Heard, sta per tornare a Hollywood in grande stile ...