Depeche Mode | ecco com’è morto Andy Fletcher

(Di martedì 28 giugno 2022) A distanza di circa un mese dalla dipartita di(26 maggio 2022) Ihanno voluto ricordare di nuovo il tastierista, rivelando ai fan le cause della morte. La scomparsa del musicista a soli 60 anni, oltre alla band, ha sconvolto tutto il mondo degli appassionati., le cause della morte diPhoto Credits: Rolling StoneA raccontare la dipartita del celebre musicista sono stati Martin Gore (voce) e Dave Gahan (chitarra) sui canali social del gruppo. Questo l’estratto dal post Instagram in cui i due rivelano le cause del decesso: Volevamo prenderci un momento e riconoscere lo sfogo di amore perche abbiamo visto nelle ultime settimane. È incredibile vedere tutte le vostre ...

Pubblicità

SkyTG24 : Depeche Mode, svelata la causa di morte di Andy Fletcher - teologo_il : RT @ChanceGardiner: Variety: I Depeche Mode confermano la causa della morte del membro fondatore Andy Fletcher: Dissecazione aortica. - infoitcultura : I Depeche Mode: “Andy Fletcher a subito una dissezione aortica mentre era a casa sua” - pbrex668 : RT @ChanceGardiner: Variety: I Depeche Mode confermano la causa della morte del membro fondatore Andy Fletcher: Dissecazione aortica. - GenoveffaPunto : RT @ChanceGardiner: Variety: I Depeche Mode confermano la causa della morte del membro fondatore Andy Fletcher: Dissecazione aortica. -

Ph: monophonic.grrrl/Wikimedia È passato un mese, ora la causa della morte di Andy Fletcher , storico tastierista e co - fondatore dei, è stata svelata. A renderlo noto è stata la stessa band capitanata da Dave Gahan in una nota pubblicata sui social. La causa della morte di Andy Fletcher Martin Gore e Dave Gahan, su .... Con un lungo messaggio condiviso sulle loro pagine social, Dave Gahan e Martin Gore hanno ringraziato i fan per il supporto dopo la scomparsa di Andrew Fletcher , ( Andy come lo ...Tastierista Depeche Mode: la band ha svelato le cause della morte di Andy Fletcher. Il gruppo ha ringraziato i fan.Così, anche se era molto, troppo presto, è morto naturalmente e senza sofferenze prolungate”. Così con un post su Instagram, i Depeche Mode hanno confermato le cause della morte del tastierista e ...