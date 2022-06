'Cech non era d'accordo col Chelsea su Lukaku e si è dimesso' (Di martedì 28 giugno 2022) Romelu Lukaku poteva rimanere al Chelsea per sfruttare una seconda chance in maglia Blues, ma la società è stata di un altro parere andando contro ogni consiglio di chi ha fatto la storia a Stamford ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 28 giugno 2022) Romelupoteva rimanere alper sfruttare una seconda chance in maglia Blues, ma la società è stata di un altro parere andando contro ogni consiglio di chi ha fatto la storia a Stamford ...

Pubblicità

sportli26181512 : '#Cech non era d'accordo col Chelsea su #Lukaku e si è dimesso': Secondo quanto trapela dall'Inghilterra l'ex consu… - LucaParry85 : Cech non è d'accordo con boehly Solo il tempo ci dirà se avrà ragione cech o boehly - serieAnews_com : ?? L'addio di #Lukaku scatena un terremoto al #Chelsea. #Cech si sarebbe dimesso perché non concordava con le modali… - CalcioPillole : #Chelsea, Petr #Cech non sarà più il direttore tecnico del #Chelsea. La scelta delle #dimissioni è collegata all'ar… - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Cech non sarà più il consulente tecnico del Chelsea ? -