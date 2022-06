Caso Epstein | Ghislaine Maxwell condannata a 20 anni di carcere

(Di martedì 28 giugno 2022) Il tribunale di New York ha fissato in 20la pena detentiva per l'ex socialite, colpevole di aver adescato le vittime dell'ex finanziere

L'ex fidanzata del finanziere Jeffry, suicidatosi in cella, è stata ritenuta colpevole di aver adescato e manipolato minorenni poveri e con storie difficili alle ...... aveva detto l'ex socialité britannica Ghislaine Maxwell prima della lettura della sentenza nei suoi confronti nel. La donna ha definito il suo ex fidanzato come un 'uomo manipolativo, ...Il tribunale di New York ha fissato in 20 anni la pena detentiva per l'ex socialite Ghislaine Maxwell, colpevole di aver adescato le vittime dell'ex finanziere ...Ghislaine Maxwell ha sido sentenciada a 20 años de cárcel por tráfico sexual de menores en la red de pedofilia dirigida por Jeffrey Epstein ...