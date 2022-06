Assistenza del paziente a 360°: nel Lazio arriva la figura dello psico-oncologo (Di martedì 28 giugno 2022) “Nella giornata di oggi, 28 giugno 2022, il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato una proposta di legge molto importante, il cui primo firmatario è Loreto Marcelli del M5S e avente titolo “promozione dei servizi di Assistenza psico-oncologica nella rete oncologica regionale”. Ad annunciarlo, in una nota stampa, è Devid Porrello, consigliere M5S Lazio e vicepresidente del Consiglio Regionale. “L’obiettivo della legge, – spiega il Consigliere – come si deduce dal titolo, è piuttosto chiaro: fornire al cittadino che suo malgrado si trova nella rete oncologica regionale di ricevere le necessarie cure non solo fisiche ma anche psicologiche, riconoscendo queste come bisogno primario del cittadino. Tale risposta socio-assistenziale sarà fornita al malato, alla sua famiglia, ai medici specializzati in ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 giugno 2022) “Nella giornata di oggi, 28 giugno 2022, il Consiglio Regionale delha approvato una proposta di legge molto importante, il cui primo firmatario è Loreto Marcelli del M5S e avente titolo “promozione dei servizi di-oncologica nella rete oncologica regionale”. Ad annunciarlo, in una nota stampa, è Devid Porrello, consigliere M5Se vicepresidente del Consiglio Regionale. “L’obiettivo della legge, – spiega il Consigliere – come si deduce dal titolo, è piuttosto chiaro: fornire al cittadino che suo malgrado si trova nella rete oncologica regionale di ricevere le necessarie cure non solo fisiche ma anchelogiche, riconoscendo queste come bisogno primario del cittadino. Tale risposta socio-assistenziale sarà fornita al malato, alla sua famiglia, ai medici specializzati in ...

