28 Giugno 1914 | attentato all’arciduca Francesco Ferdinando

(Di martedì 28 giugno 2022) Il 28, a Sarajevo, l’arciduca dell’impero Austriacoperse la vita insieme alla moglie, la duchessa Sofia. L’re fu Gavrilo Princip, un nazionalista serbo. Il gesto fu universalmente conosciuto come l’incipit che portò allo scoppio della prima guerra mondiale. Una morte che segnò il destino dell’impero Austro-ungarico, che pian piano perse l’egemonia sugli stati dell’Europa dell’est, vita e morte dell’arciduca d’Austria Figlio di Carlo Ludovico d’Asburgo-Lorena e di Maria Annunziata di Borbone-Due Sicilie,iniziò già in giovane età una brillante carriera militare. Alternò ad essa una linea politica liberale. Uomo ligio al dovere e di eccellente ...

Francesco Giuseppe è particolarmente longevo; gli anni passano e il 28 giugno 1914 Francesco Ferdinando e sua moglie Sophie si trovano in visita di stato a Sarajevo, capitale della Bosnia; quel giorno ...