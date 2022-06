Traffico Roma del 27-06-2022 ore 18:30 (Di lunedì 27 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buonasera dalla redazione per l’incendio di fogliame al di fuori della sede stradale chiusa temporaneamente la carreggiata esterna del raccordo all’altezza dell’uscita via del Mare Ostiense inevitabili le ripercussioni per il Traffico che procede incolonnato a partire dalla Pisana interna code a tratti tra la Nomentana e La Rustica e la Laurentina El Ostiense sulla Roma Fiumicino code verso il centro Tre raccordo il viadotto della Magliana chiusa via Giulio Aristide Sartorio tra Piazza Federico Marcello Lante via dell’Annunziatella per l’incendio di alcune vetture rallentamenti per un incidente poi in Viale Guglielmo Marconi tra piazzale Edison e via del Forte Ostiense in direzione dell’EUR domani gli incendi di sterpaglie del pomeriggio di via di Casalotti e via di ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuonasera dalla redazione per l’incendio di fogliame al di fuori della sede stradale chiusa temporaneamente la carreggiata esterna del raccordo all’altezza dell’uscita via del Mare Ostiense inevitabili le ripercussioni per ilche procede incolonnato a partire dalla Pisana interna code a tratti tra la Nomentana e La Rustica e la Laurentina El Ostiense sullaFiumicino code verso il centro Tre raccordo il viadotto della Magliana chiusa via Giulio Aristide Sartorio tra Piazza Federico Marcello Lante via dell’Annunziatella per l’incendio di alcune vetture rallentamenti per un incidente poi in Viale Guglielmo Marconi tra piazzale Edison e via del Forte Ostiense in direzione dell’EUR domani gli incendi di sterpaglie del pomeriggio di via di Casalotti e via di ...

VAIstradeanas : 18:53 #A90 Traffico da Svincolo 32: Via Della Pisana a Svincolo 30: Autostrada Roma-Fiumicino.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : ??? #Roma #Incidente - Via Cristoforo Colombo ?????? Traffico rallentato all'incrocio con Viale Europa #Luceverde #Lazio - VAIstradeanas : 18:47 #A90 Traffico da Svincolo 30: Autostrada Roma-Fiumicino a Svincolo 28: Ss8 Via Del Mare-V.Ostiense.Velocità:5Km/h - leggoit : #incendi a #roma, anche il traffico ko: strade chiuse, edifici evacuati. Ed è caos anche sul Gra - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Via Pontina ?????? Code tra Castel di Decima e Raccordo Anulare > Roma #Luceverde #Lazio -