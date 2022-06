Torna il reality La Talpa: Silvia Toffanin alla conduzione? (Di lunedì 27 giugno 2022) A breve tornerà il reality La Talpa in tv: lo anticipa TvBlog che parla anche di Silvia Toffanin come possibile conduttrice del reality show La Talpa tornerà in tv dalla prossima stagione televisiva. Lo anticipa TvBlog che a questo proposito parla anche di Silvia Toffanin come possibile conduttrice. Ecco quanto anticipa il sito tv: “Secondo quanto apprende TvBlog La Talpa tornerebbe in onda nella prossima stagione tv di Canale 5 ma attenzione e qui sarebbe la novità. Per la prossima primavera dunque potremmo vedere in onda Isola e Talpa contemporaneamente, magari la prima per esempio di lunedì e la seconda di giovedì o di venerdì, a seconda delle esigenze di palinsesto del momento”. E poi la chicca ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 27 giugno 2022) A breve tornerà ilLain tv: lo anticipa TvBlog che parla anche dicome possibile conduttrice delshow Latornerà in tv dprossima stagione televisiva. Lo anticipa TvBlog che a questo proposito parla anche dicome possibile conduttrice. Ecco quanto anticipa il sito tv: “Secondo quanto apprende TvBlog Latornerebbe in onda nella prossima stagione tv di Canale 5 ma attenzione e qui sarebbe la novità. Per la prossima primavera dunque potremmo vedere in onda Isola econtemporaneamente, magari la prima per esempio di lunedì e la seconda di giovedì o di venerdì, a seconda delle esigenze di palinsesto del momento”. E poi la chicca ...

