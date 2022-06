Sniffano cocaina fra i passeggeri in metropolitana | video shock

(Di lunedì 27 giugno 2022)seduti in una carrozza delladi Milano in movimento da una fermata all'altra, lungo la linea 1, all'altezza della stazione di De Angeli. Protagonisti della scena, ...

Pubblicità

Corriere : Milano, stendono le strisce di cocaina in metro e le sniffano davanti ai passeggeri: il video choc - repubblica : Due ragazzi sniffano cocaina in metro' a Milano davanti a tutti: il video girato da un passeggero - newsmarijuanait : Tutti concentrati sulla #cannabis ma il vero problema è la #cocaina ma ormai è una #droga istituzionalizzata e ness… - ilmessaggeroit : Milano, due ragazzi sniffano cocaina nella metro davanti agli occhi degli altri passeggeri - fabius10scudi : Dalla Milano da bere alla Milano da sniffare. -

seduti in una carrozza della metropolitana di Milano in movimento da una fermata all'altra, lungo la linea 1, all'altezza della stazione di De Angeli. Protagonisti della scena, ...seduti in una carrozza della metropolitana di Milano in movimento da una fermata all'altra, lungo la linea 1, all'altezza della stazione di De Angeli. Protagonisti della scena, ...girato da un passeggero, mostra i due giovani seduti che stendono due strisce di polvere bianca, che sembra essere cocaina, sul cellulare e la assumono Milano… Leggi ...Il video, girato da un passeggero, mostra i due giovani seduti che stendono due strisce di polvere bianca, che sembra essere cocaina, sul cellulare e la assumono Milano… Leggi ...