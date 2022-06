Sei Sorelle anticipazioni dal 27 giugno al 1 luglio | la trama di oggi e di questa settimana

Pubblicità

Rosa62346583 : @berta95italy Certo sei libera di dire quello che vuoi, anche a me fa piacere vedere lei lavorare singolarmente ris… - redazionetvsoap : Ahia, vede qualcosa di troppo! #seisorelle #anticipazioni - tuttotv_info : Sei Sorelle, le trame dal 27 giugno al 1° luglio 2022 (Rai1) - AnnaMancini81 : Sei sorelle: le trame degli episodi dal 27 giugno al 1 luglio 2022 - FiengoGiulia : Sorridi .. SORRIDI CHE SEI SPETTACOLARE .. Questa Donna è troppo dolce .. fa da scudo alle sorelle , è buona e g… -

Anticipazioni su Elisa diCome reagirà la capricciosa Elisa Silva (Carla Cruz) appena capirà che il bel Salvador Montaner (Álex Adróver) è interessato alla sorella Diana (Marta Larralde) e non a lei La risposta ...Se la madre del 18enne lo "affida" al padre, una delledi Marco Rossi lo ricorda con un messaggio: "Nel cuore per sempre fratello mio, oracon il papà e la nonna e so che ci proteggerai ...Nella puntata di Sei sorelle in onda il 27 giugno, Francisca si trova divisa tra don Louis, l’insegnante che le fa lezione e che è sempre più attratto da lei, e dal giovane Gabriel. La ragazza, però, ...Continuano ad andare in onda su Rai 1 gli appuntamenti con la nuova soap Sei sorelle, che durante questo periodo estivo ha preso il posto de Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni ci rivelano che ...