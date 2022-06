Ostia, ‘Vedi d’annattene’: aggrediti dal bagnino mentre cercano di raggiungere la battigia (Di lunedì 27 giugno 2022) cercano di passare per accedere alla battigia ma glielo impediscono, chiedendo un pedaggio e andando contro a quanto prevede la legge. Per questo nasce una discussione che finisce con un’aggressione e una persona ferita. È successo domenica 26 giugno a Ostia, in pieno centro, sul Lungomare Toscanelli, a pochi passi dal pontile. I fatti Intorno alle 11:30 un gruppo di sei attivisti dell’Associazione “Mare Libero” hanno provato ad accedere alla battigia attraverso un varco nello stabilimento Marechiaro. Ma lì vengono fermati dal personale addetto, che chiede i soldi per il pedaggio. Gli attivisti non ci stanno. Non vogliono sostare nello stabilimento, né chiedono ombrelloni o lettini. La loro intenzione è quella di raggiungere quel lembo di spiaggia – la battigia, appunto – per la quale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 giugno 2022)di passare per accedere allama glielo impediscono, chiedendo un pedaggio e andando contro a quanto prevede la legge. Per questo nasce una discussione che finisce con un’aggressione e una persona ferita. È successo domenica 26 giugno a, in pieno centro, sul Lungomare Toscanelli, a pochi passi dal pontile. I fatti Intorno alle 11:30 un gruppo di sei attivisti dell’Associazione “Mare Libero” hanno provato ad accedere allaattraverso un varco nello stabilimento Marechiaro. Ma lì vengono fermati dal personale addetto, che chiede i soldi per il pedaggio. Gli attivisti non ci stanno. Non vogliono sostare nello stabilimento, né chiedono ombrelloni o lettini. La loro intenzione è quella diquel lembo di spiaggia – la, appunto – per la quale ...

Pubblicità

CorriereCitta : Ostia, ‘Vedi d’annattene’: aggrediti dal bagnino mentre cercano di raggiungere la battigia - samucit : @gualtierieurope Bravissimo Sindaco, i suoi piani di mobilità urbana non fanno una piega: metropolitane chiuse il p… - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: VEDI PURE ALL' ALTRA PARTE DI OSTIA STELLA POLARE, ALL' USCITA ASILO NIDO COMUNALE CORALLI VIA MAR DEI CORALLI, INESIST… - Nik91440944 : Roma ??Ostia 75 minuti ???? Poi vedi il mare inizia la festa Dajeee...!!! - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: VIA ZAMBRINI OSTIA RM, SOSTE AL CENTRO DELLA CARREGIATA, IN MEZZO ALLA STRADA, NON PIU' CONTRAVVENZIONATE E RIMOSSE DA… -