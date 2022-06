Murray: «Ho quattro figli, non posso più essere incazzato per quattro giorni per aver perso una partita» (Di lunedì 27 giugno 2022) La Sueddeutsche intervista Andy Murray. Il tennista scozzese ha 35 anni, gioca a tennis con un’anca di metallo. Ha quattro figli. Parla della difficoltà a lasciarli quando parte per andare ai tornei, non ama lasciare i figli troppo a lungo, dice, soprattutto ora che i più grandi sono sufficientemente grandi da capire quando sta per partire. E poi in due-tre settimane di lontananza i bambini fanno tanti progressi e lui non vuole perderseli. «Il bambino più piccolo ha ora un anno, il più grande sei. All’improvviso parlano in modo diverso. E il piccolo va in giro tutto il tempo e inizia a pronunciare le prime parole. All’improvviso tutto va così in fretta». Cerca di chiamarli spesso e ad orari fissi, ma a volte anche prima che vadano a scuola. «Quando sono a casa, cerco di essere un papà ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 giugno 2022) La Sueddeutsche intervista Andy. Il tennista scozzese ha 35 anni, gioca a tennis con un’anca di metallo. Ha. Parla della difficoltà a lasciarli quando parte per andare ai tornei, non ama lasciare itroppo a lungo, dice, soprattutto ora che i più grandi sono sufficientemente grandi da capire quando sta per partire. E poi in due-tre settimane di lontananza i bambini fanno tanti progressi e lui non vuole perderseli. «Il bambino più piccolo ha ora un anno, il più grande sei. All’improvviso parlano in modo diverso. E il piccolo va in giro tutto il tempo e inizia a pronunciare le prime parole. All’improvviso tutto va così in fretta». Cerca di chiamarli spesso e ad orari fissi, ma a volte anche prima che vadano a scuola. «Quando sono a casa, cerco diun papà ...

