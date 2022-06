Maxi incendio a Roma: decine di persone intossicate. Le immagini impressionati del rogo (Di lunedì 27 giugno 2022) Un mega incendio è divampato a Roma nei pressi di un campo nomadi in via Bosco Marengo. Circa 35 persone, tutti abitanti delle palazzine intorno all'area interessate dalle fiamme, sono state visitate ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 giugno 2022) Un megaè divampato anei pressi di un campo nomadi in via Bosco Marengo. Circa 35, tutti abitanti delle palazzine intorno all'area interessate dalle fiamme, sono state visitate ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Un mega incendio è divampato a Roma nei pressi di un campo nomadi sull'Aurelia. 15 persone sono rimaste intossicate… - RaiNews : Le fiamme hanno coinvolto capannoni industriali, all'interno dei quali si trovavano anche bombole gpl, causando div… - LaStampa : Maxi incendio a Roma, esplodono 50 bombole di Gpl: a fuoco un centro estivo, evacuati i bambini, 35 persone visitat… - infoitinterno : Roma. Maxi incendio in zona Casalotti. Diversi edifici evacuati. Decine di bombole esplose in un deposito. Fumo in… - FiorlettaF : La cosa bella di essere me è che sento da tutto il giorno puzza di bruciato e penso «qualcuno sta cucinando i peper… -