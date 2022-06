Maternità surrogata in Italia, in Europa e nel mondo: facciamo un punto (Di lunedì 27 giugno 2022) Tra gli argomenti sui quali si concentra l’attenzione e il dibattito (spesso feroce e poco attento alla realtà dei fatti e alle sensibilità dei soggetti coinvolti) degli ultimi anni c’è quello della Maternità surrogata. Una realtà articolata e complessa non solo dal punto di vista medico, ma anche (e forse soprattutto) da quello etico e legale. Per questo motivo intorno alla gestazione per altri ci sono numerose controversie che la rendono una pratica discussa e vietata in molti Paesi. A questo proposito facciamo una panoramica il più possibile completa su quello che è lo stato della Maternità surrogata nel nostro Paese, nell’Unione Europea e nel resto del mondo. Maternità surrogata: cos’è e cosa significa? Per comprendere meglio le ... Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 27 giugno 2022) Tra gli argomenti sui quali si concentra l’attenzione e il dibattito (spesso feroce e poco attento alla realtà dei fatti e alle sensibilità dei soggetti coinvolti) degli ultimi anni c’è quello della. Una realtà articolata e complessa non solo daldi vista medico, ma anche (e forse soprattutto) da quello etico e legale. Per questo motivo intorno alla gestazione per altri ci sono numerose controversie che la rendono una pratica discussa e vietata in molti Paesi. A questo propositouna panoramica il più possibile completa su quello che è lo stato dellanel nostro Paese, nell’Unione Europea e nel resto del: cos’è e cosa significa? Per comprendere meglio le ...

magicamirta : RT @documentazione_: Lo scorso maggio il Parlamento Europeo ha ribadito la sua posizione nei confronti della pratica della maternità surrog… - Mary_Cric : @theciosaz Sono tutte cose da regolamentare. Se scegli quella strada non torni indietro, secondo me. Se si decide p… - documentazione_ : Lo scorso maggio il Parlamento Europeo ha ribadito la sua posizione nei confronti della pratica della maternità sur… - lucrezia_madama : Schifo puro. Non sono contro chi vuole diritti sono contro chi li vuole togliere agli altri. La maternità surrogata… - hiboss_hiboss : @tradori Maternità surrogata. In tutta la sua oscenità. -