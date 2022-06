Marco Mengoni tornerà live nei palazzetti, doppio appuntamento a Milano | Le date (Di lunedì 27 giugno 2022) Marco Mengoni tornerà ad ottobre live nei palazzetti: dopo il primo sold out a Milano arriva la seconda data I dettagli Dopo i due show negli Stadi Marco Mengoni tornerà live nei palazzetti in autunno, con il nuovo progetto Mengoni live 2022. La data del 5 ottobre al Mediolanum Forum di Milano ha registrato il sold out in sole 48 ore e si aggiunge il secondo appuntamento milanese il 7 ottobre. Le vendite per la nuova data del 7 ottobre a Milano sono aperte dalle ore 15.00 di oggi, lunedì 27 giugno su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com. Per maggiori ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 27 giugno 2022)ad ottobrenei: dopo il primo sold out aarriva la seconda data I dettagli Dopo i due show negli Stadineiin autunno, con il nuovo progetto2022. La data del 5 ottobre al Mediolanum Forum diha registrato il sold out in sole 48 ore e si aggiunge il secondomilanese il 7 ottobre. Le vendite per la nuova data del 7 ottobre asono aperte dalle ore 15.00 di oggi, lunedì 27 giugno su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com. Per maggiori ...

