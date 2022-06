Il comune di Bologna inserisce lo ' ius soli' nello statuto | votano contro Lega e Fratelli d' Italia

Pubblicità

... convivenza contro chiusura, diritti contro egoismi: il Consiglio comunale diha approvato la delibera che modifica lo Statuto di Palazzo D'Accursio per affermare che il"si riconosce ...Le città monitorate sono: Ancona, Bari,, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, ... Le notifiche possono essere attivate non appena scaricata l'applicazione ( www..viterbo.it ).La delibera è passata con 26 voti favorevoli (Pd, Coalizione civica, M5s, lista Lepore, Anche tu Conti, Verdi), otto contrari (Fdi, Lega) e tre non votanti (Fi, Bologna ci piace) ...È stata approvata la modifica allo statuto del Comune di Bologna in attuazione dell'ordine del giorno del 21 febbraio, che impegna a inserire un riferimento al principio dello 'Ius soli' e la cittadin ...