I piani della Malesia per diventare una potenza tech (Di lunedì 27 giugno 2022) Kuala Lumpur vuole diventare un centro di innovazione globale entro il 2030. Tra microchip, droni e intelligenza artificiale, ecco dove si colloca la tigre del Sud-est asiatico

