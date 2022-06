Gabri Ponte e Shaggy in concerto gratis da Maximo: ecco come prenotarsi (Di lunedì 27 giugno 2022) Inizia la rassegna “Estate al Maximo” che porterà tantissimi ospiti pronti a far vivere emozioni indimenticabili per tutto Luglio. Finalmente, sono state aperte le prenotazioni per assistere ai primi due concerti gratuiti. Vediamo quando, dove e come prenotarsi! “Estate al Maximo”: il programma La rassegna, che gode del patrocinio del Municipio IX di Roma e del Consiglio di Quartiere Laurentino Fonte Ostiense, si terrà al centro commerciale Maximo Shopping Center. Ad aprire le danze sarà uno dei disc Jockey più famoso in Italia, membro degli Eiffel 65 con i quali ha venduto oltre dieci milioni di dischi in tutto il mondo: Gabri Ponte. Sarà presente il 6 Luglio, quindi iniziate a preparare le corde vocali perché avrete tantissime canzoni da cantare! E attenzione, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 giugno 2022) Inizia la rassegna “Estate al” che porterà tantissimi ospiti pronti a far vivere emozioni indimenticabili per tutto Luglio. Finalmente, sono state aperte le prenotazioni per assistere ai primi due concerti gratuiti. Vediamo quando, dove e! “Estate al”: il programma La rassegna, che gode del patrocinio del Municipio IX di Roma e del Consiglio di Quartiere Laurentino Fonte Ostiense, si terrà al centro commercialeShopping Center. Ad aprire le danze sarà uno dei disc Jockey più famoso in Italia, membro degli Eiffel 65 con i quali ha venduto oltre dieci milioni di dischi in tutto il mondo:. Sarà presente il 6 Luglio, quindi iniziate a preparare le corde vocali perché avrete tantissime canzoni da cantare! E attenzione, ...

Pubblicità

CorriereCitta : Gabri Ponte e Shaggy in concerto gratis da Maximo: ecco come prenotarsi - zagoramo : @gabri_e_l_e @claudiomasi5 @ManlioDS Pensa ciò che vuoi , gente come te è responsabile dri danni fatti al paese ,… - zagoramo : @gabri_e_l_e @claudiomasi5 @ManlioDS Non me lo ricordavo, mi ricordo Toninelli per aver ricostruito il ponte di Gen… - zagoramo : @gabri_e_l_e @claudiomasi5 @ManlioDS E quindi? Ha sbagliato Questo ti ha impoverito o indebitato quanto hanno fat… - HippieMarcello : @Gabriponte22 @Il_Pitagorico Per quello ti chiami Gabri Ponte ? -