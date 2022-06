Frattesi nudo su Instagram: «Mi hanno hackerato il telefono» (Di lunedì 27 giugno 2022) . Il messaggio di scuse del centrocampista del Sassuolo Pochi secondi online, ma il selfie allo specchio di Davide Frattesi ha già fatto il giro del web. Il giocatore del Sassuolo si è immortalato completamente nudo e ha postato erroneamente la foto nelle Instagram Stories. In una successiva storia il centrocampista ha dato la colpa a un hacker: «Ragazzi scusate ma qualcuno ha hackerato in qualche modo il telefono ed è stata postata questa foto… Mi dispiace!». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 giugno 2022) . Il messaggio di scuse del centrocampista del Sassuolo Pochi secondi online, ma il selfie allo specchio di Davideha già fatto il giro del web. Il giocatore del Sassuolo si è immortalato completamentee ha postato erroneamente la foto nelleStories. In una successiva storia il centrocampista ha dato la colpa a un hacker: «Ragazzi scusate ma qualcuno hain qualche modo iled è stata postata questa foto… Mi dispiace!». L'articolo proviene da Calcio News 24.

