Federica Pellegrini provoca con l'intimo bianco in attesa delle nozze (Di lunedì 27 giugno 2022) Fervono preparativi per le nozze più attese del 2022, almeno da noi italiani. A fine agosto Federica Pellegrini dirà sì al suo Matteo Giunta. Sarà una romantica cerimonia in chiesa, a Venezia, e la sposa indosserà l'abito bianco. Tutto come da tradizione insomma, organizzato dall'occhio esperto del wedding planner Enzo Miccio. Nell'attesa di vederla con l'abito nuziale, la Pellegrini stuzzica i follower con un altro total white… ma bollente. Federica seduce in intimo Selfie provocante per la Divina Federica Pellegrini usa un cuore bianco come caption per pubblicare tre selfie provocatori in lingerie. La Divina allo specchio è una visione nell'intimo di Emporio Armani.

